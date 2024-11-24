Ферстаппен – о победе в сезоне: Никогда бы не подумал, что буду стоять здесь

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в сезоне 2024 и поблагодарил свою команду за невероятный результат. Его слова цитирует SkySport:

"Это был длинный сезон. Конечно, он начался так, что можно было подумать, что Ред Булл просто легко пролетит, однако в конце нам было сложно. Но мы в команде сохранили единство, продолжили работу и завоевали титул.

Я горжусь своей командой и тем, что она сделала для меня. Никогда не подумал бы, что буду стоять здесь в статусе четырехкратного чемпиона Формулы-1. Чувствую облегчение и гордость" – сказал Макс.