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Ферстаппен – о победе в сезоне: Никогда бы не подумал, что буду стоять здесь

Автоспорт
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Исторический триумф

Ферстаппен – о победе в сезоне: Никогда бы не подумал, что буду стоять здесь

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в сезоне 2024 и поблагодарил свою команду за невероятный результат. Его слова цитирует SkySport:

"Это был длинный сезон. Конечно, он начался так, что можно было подумать, что Ред Булл просто легко пролетит, однако в конце нам было сложно. Но мы в команде сохранили единство, продолжили работу и завоевали титул.

Я горжусь своей командой и тем, что она сделала для меня. Никогда не подумал бы, что буду стоять здесь в статусе четырехкратного чемпиона Формулы-1. Чувствую облегчение и гордость" – сказал Макс.

Результаты гонки Гран-при Лас-Вегаса

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