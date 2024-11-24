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Ферстаппен – о победе в сезоне: Никогда бы не подумал, что буду стоять здесь
Исторический триумф
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал
"Это был длинный сезон. Конечно, он начался так, что можно было подумать, что Ред Булл просто легко пролетит, однако в конце нам было сложно. Но мы в команде сохранили единство, продолжили работу и завоевали титул.
Я горжусь своей командой и тем, что она сделала для меня. Никогда не подумал бы, что буду стоять здесь в статусе четырехкратного чемпиона Формулы-1. Чувствую облегчение и гордость" – сказал Макс.
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