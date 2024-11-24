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Норрис отреагировал на победу Ферстаппена в сезоне 2024
Хорошие и правильные слова
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Макларен" Лэндо Норрис поздравил представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена с досрочной победой в индивидуальном зачете пилотов. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.
"Поздравляю Макса. Я разочарован, что выбыл из гонки, но Макс заслужил победу.
Он провел сезон лучше, чем я, он заслужил это больше, чем кто-либо другой. У Макса просто нет слабостей
Когда у него лучшая машина, он доминирует, а когда у него нет лучшей машины, он все равно всегда рядом, всегда рядом, чтобы сделать вашу жизнь тяжелой и сложной.
Он провел очень хороший год. Эти выходные были ужасными для нас, мы даже не смогли сопротивляться Максу, что я бы с удовольствием сделал сегодня, но поздравляю его с тем, чего он достиг" – сказал Норрис.
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