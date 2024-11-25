Хэмилтон прокомментировал удачное выступление в гонке Гран-при Лас-Вегаса

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты гонки Гран-при Лас-Вегаса, в которой занял вторую позицию.

"В первую очередь хотел бы поздравить Макса с победой в чемпионате.

Если бы я вчера лучше справился со своей работой, результат мог быть другим. Но все нормально, мне было весело прорываться с 10 места. Мы не знаем, почему мы были такими быстрыми в этот уик-энд, но это были самые лучшие ощущения от машины за все время!

Это довольно трудный этап – здесь совсем другой график, довольно холодно, трудно войти в ритм. Если машина поедет так же и в оставшихся гонках, значит, у нас снова будет шанс" – сказал гонщик.