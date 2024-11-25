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Ферстаппен: Четвертый титул – я не думал, что такое вообще возможно

Автоспорт
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Лучший пилот сезона

Ферстаппен: Четвертый титул – я не думал, что такое вообще возможно

Фото: Твиттер

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Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал досрочную победу в сезоне 2024 и рассказал о своих впечатлениях от четвертого титула.

"Это был длинный сезон. Мы начали его очень сильно, но потом столкнулись со сложностями. Как команда мы держались вместе, работали над улучшением, и я горжусь тем, что ребята сделали.

Четвертый титул – я не думал, что такое возможно. Это действительно невероятно. Это очень конкурентный сезон, ты должен сохранять спокойствие. В этом году я изучил несколько уроков и этот титул особенный. Конечно, предыдущими я тоже наслаждался" – сказал Макс.

Напомним, ранее Хэмилтон прокомментировал результаты Гран-при Лас-Вегаса.

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Макс Ферстаппен
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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