Ферстаппен: Четвертый титул – я не думал, что такое вообще возможно

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал досрочную победу в сезоне 2024 и рассказал о своих впечатлениях от четвертого титула.

"Это был длинный сезон. Мы начали его очень сильно, но потом столкнулись со сложностями. Как команда мы держались вместе, работали над улучшением, и я горжусь тем, что ребята сделали.

Четвертый титул – я не думал, что такое возможно. Это действительно невероятно. Это очень конкурентный сезон, ты должен сохранять спокойствие. В этом году я изучил несколько уроков и этот титул особенный. Конечно, предыдущими я тоже наслаждался" – сказал Макс.