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Toyota возобновит выпуск знаменитого спорткара

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Но теперь в обновленном дизайне

Toyota возобновит выпуск знаменитого спорткара

Фото: Wikipedia

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Компания Toyota возродит знаменитую модель Celica, один из своих самых известных спорткаров, подтвердил глава компании Акио Тойода. "Мы будем строить Celica", — приводит слова Тойоды Motor1 со ссылкой на издание Best Car.

Слухи о возрождении Celica циркулируют уже больше года. Так, в октябре 2023-го Тойода признался, что Toyota получает множество запросов на этот счёт. Позже о желании возродить Celica заявил президент Toyota Цунедзи Сато.

Напомним, что Toyota Celica выпускалась более 30 лет — с 1970 по 2006 год. На протяжении этих лет модель претерпела немало изменений и стала одним из самых известных спорткаров Toyota.

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