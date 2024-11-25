Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший напарник Шумахера прокомментировал слухи о появлении Михаэля на свадьбе дочери
Эта новость вызвала много слухов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший гонщик Формулы-1, напарник Михаэля Шумахера Джонни Херберт высказался о слухах о появлении Михаэля на свадьбе его дочери Джины-Марии.
"По последним слухам, он присутствовал на свадьбе своей дочери. К сожалению, насколько я понимаю, это были фейковые новости, в них не было ни капли правды", — приводит слова Херберта FlashscoreUSA.
Напомним, что Джина Шумахер, дочь легендарного семикратного чемпиона Михаэля Шумахера, вышла замуж в конце сентября. Торжественное мероприятие прошло на семейной вилле Шумахеров на Мальорке. После этого появились сообщения, что Михаэль мог находиться на свадьбе.
Популярное сейчас
- Вингер Динамо не спешит продлевать контракт с клубом - названа причина
- "Нужно уважать друг друга". Коуч Шахтера U-19 недоволен решением тренерского штаба Украины U-21
- В Генштабе рассказали, принимали ли военные КНДР участие в боях против ВСУ на Курщине
- Формула-1. Хэмилтон побеждает в двух Практиках Гран-при США
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса