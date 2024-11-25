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Бывший напарник Шумахера прокомментировал слухи о появлении Михаэля на свадьбе дочери

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Эта новость вызвала много слухов

Бывший напарник Шумахера прокомментировал слухи о появлении Михаэля на свадьбе дочери

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший гонщик Формулы-1, напарник Михаэля Шумахера Джонни Херберт высказался о слухах о появлении Михаэля на свадьбе его дочери Джины-Марии.

"По последним слухам, он присутствовал на свадьбе своей дочери. К сожалению, насколько я понимаю, это были фейковые новости, в них не было ни капли правды", — приводит слова Херберта FlashscoreUSA.

Напомним, что Джина Шумахер, дочь легендарного семикратного чемпиона Михаэля Шумахера, вышла замуж в конце сентября. Торжественное мероприятие прошло на семейной вилле Шумахеров на Мальорке. После этого появились сообщения, что Михаэль мог находиться на свадьбе.

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