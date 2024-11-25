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Джимми Батлер повторил достижение, которое покорялось лишь двум игрокам в НБА
Баскетболист провел результативные матчи
Лёгкий форвард "Майами Хит" Джимми Батлер повторил достижение, которое ранее покорялось лишь Леброну Джеймсу и Дуйэну Уэйду.
Батлер провёл несколько матчей регулярного чемпионата НБА, в которых у него получилось набрать минимум 30 очков, а также сделать по меньшей мере пять результативных действий в двух графах статистики. По информации статистического портала StatMamba, ранее это получалось только у Леброна с Уэйдом.
Батлер набрал 30 очков, 10 подборов и пять результативных передач в матче регулярного чемпионата НБА с "Филадельфией Сиксерс" (106:89), а также 33 очка, девять подборов и шесть передач в игре с "Даллас Маверикс" (123:118).
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