Джимми Батлер повторил достижение, которое покорялось лишь двум игрокам в НБА

Лёгкий форвард "Майами Хит" Джимми Батлер повторил достижение, которое ранее покорялось лишь Леброну Джеймсу и Дуйэну Уэйду.

Батлер провёл несколько матчей регулярного чемпионата НБА, в которых у него получилось набрать минимум 30 очков, а также сделать по меньшей мере пять результативных действий в двух графах статистики. По информации статистического портала StatMamba, ранее это получалось только у Леброна с Уэйдом.

Батлер набрал 30 очков, 10 подборов и пять результативных передач в матче регулярного чемпионата НБА с "Филадельфией Сиксерс" (106:89), а также 33 очка, девять подборов и шесть передач в игре с "Даллас Маверикс" (123:118).