Глава Мерседеса сравнил Льюиса Хэмилтона с легендой НБА

Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф настаивает, что сезоны Формулы-1, когда Льюис Хэмилтон не становился чемпионом, нельзя считать неудачными. В качестве примера он привёл легенду Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана.

"Это самый конкурентный автоспорт в мире, и нам повезло выиграть восемь титулов подряд. Такого не было ни в одном другом виде спорта. И Льюис выиграл семь чемпионатов в личном зачёте. Это не значит, что ты будешь побеждать вечно или что будешь претендовать на титул каждый год. Так не бывает.

Не знаю, где я это прочитал или услышал, но одного баскетболиста как-то спросили, считает ли он, что его сезон был неудачным.

И он сказал: Майкл Джордан отыграл 10 или 12 сезонов в НБА и выиграл четыре. Означает ли это, что всё перечисленное было провалом? Были ли остальные шесть — неудачными? И я думаю, мы вместе уже 12 лет, и мы выиграли восемь. Были ли остальные неудачными?

Мы финишировали третьими два года назад, финишировали вторыми в прошлом году, принимая во внимание, что мы не выиграли ни одной гонки, а в этом году мы победили четыре раза. Так что это не всё неудачи. Это был довольно хороший период для "Мерседеса" и для Льюиса", — приводит слова Вольфа Planet F1.