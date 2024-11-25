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Глава Мерседеса сравнил Льюиса Хэмилтона с легендой НБА
Пилот проводит далеко не лучший сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф настаивает, что сезоны Формулы-1, когда Льюис Хэмилтон не становился чемпионом, нельзя считать неудачными. В качестве примера он привёл легенду Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана.
"Это самый конкурентный автоспорт в мире, и нам повезло выиграть восемь титулов подряд. Такого не было ни в одном другом виде спорта. И Льюис выиграл семь чемпионатов в личном зачёте. Это не значит, что ты будешь побеждать вечно или что будешь претендовать на титул каждый год. Так не бывает.
Не знаю, где я это прочитал или услышал, но одного баскетболиста как-то спросили, считает ли он, что его сезон был неудачным.
И он сказал: Майкл Джордан отыграл 10 или 12 сезонов в НБА и выиграл четыре. Означает ли это, что всё перечисленное было провалом? Были ли остальные шесть — неудачными? И я думаю, мы вместе уже 12 лет, и мы выиграли восемь. Были ли остальные неудачными?
Мы финишировали третьими два года назад, финишировали вторыми в прошлом году, принимая во внимание, что мы не выиграли ни одной гонки, а в этом году мы победили четыре раза. Так что это не всё неудачи. Это был довольно хороший период для "Мерседеса" и для Льюиса", — приводит слова Вольфа Planet F1.
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