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Боттас рассказал, почему он не перейдет в Ред Булл
Пилот покинет Кик-Заубер по окончании сезона
Финский пилот "Кик-Заубера" Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу вероятности продолжить карьеру в "Ред Булл". По словам Боттаса, в такой вариант развития событий он не верит. Валттери покинет "Кик-Заубер" по окончании этого сезона.
"Я чувствую, что в "Ред Булл" есть люди, которым я по какой-то причине не нравлюсь. Не думаю, что это вариант, но таково моё ощущение", — приводит слова Боттаса Racingnews365.
В настоящий момент Боттас занимает последнее место в общем зачёте пилотов.
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