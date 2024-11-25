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Боттас рассказал, почему он не перейдет в Ред Булл

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Пилот покинет Кик-Заубер по окончании сезона

Боттас рассказал, почему он не перейдет в Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финский пилот "Кик-Заубера" Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу вероятности продолжить карьеру в "Ред Булл". По словам Боттаса, в такой вариант развития событий он не верит. Валттери покинет "Кик-Заубер" по окончании этого сезона.

"Я чувствую, что в "Ред Булл" есть люди, которым я по какой-то причине не нравлюсь. Не думаю, что это вариант, но таково моё ощущение", — приводит слова Боттаса Racingnews365.

В настоящий момент Боттас занимает последнее место в общем зачёте пилотов.

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Валттери Боттас Red Bull
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