Боттас рассказал, почему он не перейдет в Ред Булл

Финский пилот "Кик-Заубера" Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу вероятности продолжить карьеру в "Ред Булл". По словам Боттаса, в такой вариант развития событий он не верит. Валттери покинет "Кик-Заубер" по окончании этого сезона.

"Я чувствую, что в "Ред Булл" есть люди, которым я по какой-то причине не нравлюсь. Не думаю, что это вариант, но таково моё ощущение", — приводит слова Боттаса Racingnews365.

В настоящий момент Боттас занимает последнее место в общем зачёте пилотов.