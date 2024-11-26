Директор Мерседес похвалил Хэмилтона и Рассела за гонку Гран-при Лас-Вегаса

Директор "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал результаты Гран-при Лас-Вегаса и похвалил своих подопечных за отличную гонку.

"Прошло уже много времени, когда мы последний раз делали дубль, поэтому это фантастический результат для нашей команды. Нам определенно подошли условия на трассе с низким сцеплением. Однако все отлично поработали на пит-волле на протяжении всего уик-энда. Мы были быстры с первой практики и продолжали так же в пятницу и субботу. Мы отлично поработали с машиной, и это очень приятно.

Джордж отлично провел гонку. Он удержал на первых кругах Ferrari Шарля Леклера и с этого времени полностью контролировал гонку. Льюис также провел фантастическую гонку, заняв второе место при старте с 10-й позиции. Он показал, насколько быстр, и добился блестящего результата для команды" – сказал Вольфф.