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Директор Мерседес похвалил Хэмилтона и Рассела за гонку Гран-при Лас-Вегаса

Автоспорт
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Это было феерично

Директор Мерседес похвалил Хэмилтона и Рассела за гонку Гран-при Лас-Вегаса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал результаты Гран-при Лас-Вегаса и похвалил своих подопечных за отличную гонку.

"Прошло уже много времени, когда мы последний раз делали дубль, поэтому это фантастический результат для нашей команды. Нам определенно подошли условия на трассе с низким сцеплением. Однако все отлично поработали на пит-волле на протяжении всего уик-энда. Мы были быстры с первой практики и продолжали так же в пятницу и субботу. Мы отлично поработали с машиной, и это очень приятно.

Джордж отлично провел гонку. Он удержал на первых кругах Ferrari Шарля Леклера и с этого времени полностью контролировал гонку. Льюис также провел фантастическую гонку, заняв второе место при старте с 10-й позиции. Он показал, насколько быстр, и добился блестящего результата для команды" – сказал Вольфф.

Напомним, что ранее Боттас рассказал, почему он не перейдет в "Ред Булл".

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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