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Ферстаппен: На болиде Макларен или Феррари я стал бы чемпионом раньше
Неожиданный комментарий
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен намекнул, что не удовлетворен состоянием своего болида в текущем сезоне. Его слова цитирует Motosport:
"Будь я на болиде Макларен или Феррари, то в этом сезоне все равно выиграл бы титул. И сделал бы это даже побыстрее. И отрыв был бы больше.
Я в этом уверен. Мерседес? Нет, на их машине, скорее всего, нет. Меня мотивирует, когда говорят, что могу побеждать только с самой лучшей машиной. Доказал, что это не так" – сказал гонщик.
Напомним, ранее директор "Мерседес"
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