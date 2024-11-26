Ферстаппен: На ​​болиде Макларен или Феррари я стал бы чемпионом раньше

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен намекнул, что не удовлетворен состоянием своего болида в текущем сезоне. Его слова цитирует Motosport:

"Будь я на болиде Макларен или Феррари, то в этом сезоне все равно выиграл бы титул. И сделал бы это даже побыстрее. И отрыв был бы больше.

Я в этом уверен. Мерседес? Нет, на их машине, скорее всего, нет. Меня мотивирует, когда говорят, что могу побеждать только с самой лучшей машиной. Доказал, что это не так" – сказал гонщик.