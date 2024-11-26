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Норрис: Red Bull был слишком силен, я рад финишировать вторым в сезоне

Автоспорт
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Промежуточные итоги

Норрис: Red Bull был слишком силен, я рад финишировать вторым в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лендо Норрис подвел промежуточные итоги сезона и рассказал о борьбе за первую позицию рейтинга с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном.

"Red Bull никогда не был четвертой лучшей командой или, скажем так, самой плохой. У нас был слишком большой дефицит в начале сезона, нам пришлось наверстать потерянное со старта сезона, и мы не могли этого сделать сразу, поскольку Red Bull был слишком силен. В следующем году мы начнем сезон с машиной, на которой, как мы думаем, сможем выигрывать Гран-при с первого этапа, чего нам не удавалось совершить последние шесть лет. Так что я очень рад этому. Но все равно горжусь тем, чего мы добились в этом сезоне.

Моя первая победа в Формуле-1, мои первые три победы — и я единственный, кто сражался с Ферстаппеном. Это был я и это был McLaren. Могли ли мы сделать что-нибудь лучше? Абсолютно. Думаю ли я, что мы могли бы выиграть чемпионат даже в идеальный сезон? Не думаю. Поэтому рад финишировать вторым в сезоне" – сказал Норрис.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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