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Хэмилтон расхвалил Ферстаппена за выступление в текущем сезоне

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Хэмилтон расхвалил Ферстаппена за выступление в текущем сезоне

Фото: F1

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Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон похвалил своего коллегу, представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена за выступление в текущем сезоне.

"Он сделал фантастическую работу, не допустил никакой ошибки, показывал результат каждый раз и взял каждое очко, которое должен был взять.

Он и его команда снова проделали отличную работу – четвертый год подряд. Я действительно рад за него" – сказал Льюис.

Напомним, ранее директор "Мерседес" похвалил Хэмилтона и Рассела за гонку Гран-при Лас-Вегаса.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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