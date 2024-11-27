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Хэмилтон расхвалил Ферстаппена за выступление в текущем сезоне
Совершенно заслуженно
Фото: F1
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон похвалил своего коллегу, представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена за выступление в текущем сезоне.
"Он сделал фантастическую работу, не допустил никакой ошибки, показывал результат каждый раз и взял каждое очко, которое должен был взять.
Он и его команда снова проделали отличную работу – четвертый год подряд. Я действительно рад за него" – сказал Льюис.
Напомним, ранее директор "Мерседес"
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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