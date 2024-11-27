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Ферстаппен признался, что размышляет о завершении карьеры

Автоспорт
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Но ничего еще не решил

Ферстаппен признался, что размышляет о завершении карьеры

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен признался, что размышляет о завершении карьеры и рассказал о важности личной жизни.

"Каждый год в голове крутятся мысли: "Как долго я еще хочу этим заниматься?" "Где я хочу это делать?" "Как я хочу это делать?"

В гоночной жизни всегда есть вещи, с которыми приходится иметь дело и о которых приходится думать. Но это нормально. В общем, я достаточно спокойно отношусь к таким вещам, потому что очень важно разделять личную жизнь и гоночную. Но иметь мысли о том, что вы хотите сделать, это нормально" – сказал Макс.

Напомним, ранее Хэмилтон расхвалил Ферстаппена за выступление в текущем сезоне.

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Макс Ферстаппен
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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