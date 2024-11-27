Президент Мерседес – о Гран-при Лас-Вегаса: Мы всех разгромили и доминировали

Директор "Мерседеса" Тото Вольфф прокомментировал результаты Гран-при Лас-Вегаса.

"Было бы здорово понять эту машину, потому что мы всех разгромили и доминировали. Мы могли бы легко проехать быстрее. В какие-то моменты даже были на две секунды быстрее всех остальных, и я очень рад — команда этого заслуживает.

Кажется, мы очень хороши на скоростных трассах и в более холодную погоду с меньшим сцеплением, и этим мы можем гордиться. Но когда становится жарко, то машина ведет себя не так хорошо.

Пилотаж Джорджа был как с другой планеты. Он держал все под контролем. Его оборона от Леклера была поразительной, и Льюис прорвался с 10-го места на суперсильной машине, финишировав всего за пять секунд позади Джорджа. Снимаю шляпу" – сказал Тото.