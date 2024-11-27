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Пилот Формулы-2 примет участие в первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Гонщик занимает второе место в личном зачете
20-летний франко-алжирский пилот команды Формулы-2 "Кампос", а также участник молодёжной программы "Ред Булл" Исак Хаджар примет участие в первой тренировке Гран-при Абу-Даби в составе австрийского гоночного коллектива. Об этом пишет издание GPblog.
Француз заменит в предстоящей практике нидерландского гонщика Макса Ферстаппена.
В этом году Хаджару уже приходилось пилотировал болид RB20 во время первой тренировки Гран-при Великобритании. Тогда он заменял Серхио Переса.
На данный момент Исак занимает второе место в личном зачёте Формулы-2, имея на своём счету 165 очков.
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