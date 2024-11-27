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Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Италии до 2031 года
Этап в Монце продлен
Getty Images/Global Images Ukraine
Формула-1 официально объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Италии в Монце до 2031 года.
Данную новость прокомментировал генеральный директор Ф-1 Стефано Доменикали.
"Я рад, что Гран-при Италии останется в календаре до 2031 года. Монца — это сердце истории Формулы-1, и каждый год здесь царит уникальная атмосфера, когда огромное количество тифози собираются, чтобы поддержать "Феррари" и пилотов. Недавние модернизации инфраструктуры автодрома и запланированные инвестиции демонстрируют твёрдую приверженность долгосрочному будущему Формулы-1 в Италии.
Хочу поблагодарить президента Автомобильного клуба Италии, итальянское правительство и регион Ломбардия за их неизменную страсть и преданность нашему спорту. Я также хочу выразить признательность нашим невероятным поклонникам по всей стране, которые так страстно поддерживают Формулу-1", — приводит слова Доменикали пресс-служба Ф-1.
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