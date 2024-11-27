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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 задумался о возвращении в Королевские гонки

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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 задумался о возвращении в Королевские гонки

фото - f1-world.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в "Королевские гонки".

"Меня часто спрашивают: "Друг, разве не хочется?" Конечно, хочется. Но у любого спортсмена или спортсменки в какой-то момент наступает момент, когда нужно перейти к следующей главе. Это в конечном итоге затрагивает всех нас", — приводит слова Феттеля издание Sport.de.

Ранее Феттель также заявлял, что уже не думает о возвращении в «Королевские гонки»

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Себастьян Феттель
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Комментарии
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xfavcay (gwegweg)
27.11.2024 в 22:16
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Комментарии 1
xfavcay (gwegweg)
27.11.2024 в 22:16
Сумасшедший секс несколько часов, сильная эрекция, яркие оргазмы, много спермы и повышенный тестостерон и безопасно в любом возрасте! Не упустите шанс сделать свой секс незабываемым----> use.my/tribulus
Ответить
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