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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 задумался о возвращении в Королевские гонки
Легенда сейчас на заслуженном отдыхе
фото - f1-world.ru
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в "Королевские гонки".
"Меня часто спрашивают: "Друг, разве не хочется?" Конечно, хочется. Но у любого спортсмена или спортсменки в какой-то момент наступает момент, когда нужно перейти к следующей главе. Это в конечном итоге затрагивает всех нас", — приводит слова Феттеля издание Sport.de.
Ранее Феттель также заявлял, что уже не думает о возвращении в «Королевские гонки»
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xfavcay (gwegweg)
27.11.2024 в 22:16
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