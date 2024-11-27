Четырёхкратный чемпион Формулы-1 задумался о возвращении в Королевские гонки

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в "Королевские гонки".

"Меня часто спрашивают: "Друг, разве не хочется?" Конечно, хочется. Но у любого спортсмена или спортсменки в какой-то момент наступает момент, когда нужно перейти к следующей главе. Это в конечном итоге затрагивает всех нас", — приводит слова Феттеля издание Sport.de.

Ранее Феттель также заявлял, что уже не думает о возвращении в «Королевские гонки»