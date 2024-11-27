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Макс Ферстаппен может получить значительно меньший бонус от Ред Булл по сравнению с 2023 годом

Автоспорт

Пилот выиграл 19 из 22 заездов

Макс Ферстаппен может получить значительно меньший бонус от Ред Булл по сравнению с 2023 годом

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен может потерять € 16,5 млн в виде бонуса от команды по сравнению с премией, которая у него была в 2023 году. Об этом пишет Marca.

По данным источника, за победу в чемпионате Макс получит от команды € 5 млн, а также ещё € 1,5 млн за каждую победу в гонке. В прошлом сезоне Макс выиграл 19 из 22 заездов, в то время как в этом на данный момент – восемь. Таким образом, разница сейчас составляет € 16,5 млн.

Напомним, Ферстаппен гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

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Макс Ферстаппен Red Bull
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