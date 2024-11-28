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Ферстаппен – о победе в сезоне: Нужна правильная команда, чтобы добиться этого

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Комментарий пилота

Ферстаппен – о победе в сезоне: Нужна правильная команда, чтобы добиться этого

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Гонщик "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в сезоне 2024 и рассказал о своих ощущениях от четвертого чемпионства.

"Необходимо иметь этот импульс. Нужна правильная команда, чтобы добиться этого в течение длительного времени. Еще больше титулов? Я не хочу этого. Конечно, если это произойдет, то произойдет.

Я, конечно, очень горжусь тем, что выиграл четыре титула. В конце концов, один титул или семь – вы все равно чемпион, не правда ли? Но конечно, если вы можете повторить это несколько раз, это очень приятно. И, конечно, я знаю, что, если у нас снова появится такая возможность, даже с самой быстрой машиной, мы все равно захотим это. Поэтому я всегда знаю, что когда сяду в машину, то выложусь по полной" – сказал Макс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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