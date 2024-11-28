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Норрис спрогнозировал, смог бы Ферстаппен стать чемпионом с болидом Maclaren

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Норрис спрогнозировал, смог бы Ферстаппен стать чемпионом с болидом Maclaren

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лендо Норрис в очередной раз выразил недовольство своим болидом в текущем сезоне.

"Смог бы Ферстаппен выиграть титул в этом сезоне, будь у него болид McLaren?

Нет, конечно нет. Еще никто в истории Формулы-1 не справлялся с таким дефицитом, как у меня. Никто" – сказал Норрис.

Напомним, что ранее Ферстаппен прокомментировал чемпионство и поблагодарил свою команду.

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формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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