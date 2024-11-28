Норрис спрогнозировал, смог бы Ферстаппен стать чемпионом с болидом Maclaren

Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лендо Норрис в очередной раз выразил недовольство своим болидом в текущем сезоне.

"Смог бы Ферстаппен выиграть титул в этом сезоне, будь у него болид McLaren?

Нет, конечно нет. Еще никто в истории Формулы-1 не справлялся с таким дефицитом, как у меня. Никто" – сказал Норрис.