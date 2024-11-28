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Норрис спрогнозировал, смог бы Ферстаппен стать чемпионом с болидом Maclaren
Интересное мнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лендо Норрис в очередной раз выразил недовольство своим болидом в текущем сезоне.
"Смог бы Ферстаппен выиграть титул в этом сезоне, будь у него болид McLaren?
Нет, конечно нет. Еще никто в истории Формулы-1 не справлялся с таким дефицитом, как у меня. Никто" – сказал Норрис.
Напомним, что ранее Ферстаппен
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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