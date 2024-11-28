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Бывший пилот Мерседеса может снова вернуться в немецкую команду
Он уже ведет переговоры
Фото: Motorsport.com
Финский пилот итальянского гоночного коллектива "Кик-Заубер" Валттери Боттас объяснил, почему "Мерседес" должен заключить с ним контракт на место резервного гонщика на следующий сезон.
"Мы ведём переговоры, они идут хорошо. Почему "Мерседес" должен подписать со мной контракт? Если я окажусь в их команде, то смогу много дать своему молодому напарнику, который ещё не участвовал в Формуле-1. Это точно будет одной из моих ролей — поделиться своим опытом и знаниями, насколько это возможно", — приводит слова Боттаса портал GPblog.
В настоящий момент Валттери занимает последнее место в общем зачёте пилотов. В активе финна ни одного очка.
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