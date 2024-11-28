Расселл: На следующий день после Гран-при Лас-Вегаса видел Ферстаппена в баре в 9 утра

Пилот немецкого гоночного коллектива "Мерседес" Джордж Расселл рассказал о забавной встрече с гонщиком австрийской команды "Ред Булл" нидерландцем Максом Ферстаппеном.

"На следующий день после гонки Гран-при Лас-Вегаса я увидел Макса в баре в 9 утра, когда собирался в аэропорт. Но он меня не заметил. Знаете, тогда Макс был не в себе (смеётся)", — приводит слова Расселла аккаунт Sports Zone в X (ранее Twitter).

Напомним, в гонке Гран-при Лас-Вегаса, которая состоялась 24 ноября, Макс Ферстаппен финишировал пятым, а его ближайший соперник по борьбе за титул из "Макларена" Ландо Норрис закончил на шестой позиции.