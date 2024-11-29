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Ферстаппен – о своей карьере: Я не могу заниматься этим вечно

Автоспорт
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Надо оставить время для себя

Ферстаппен – о своей карьере: Я не могу заниматься этим вечно

Фото: Твиттер

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, сколько еще хочет заниматься профессиональным спортом.

"Я не могу этим заниматься вечно. Я люблю автоспорт, и мне нравится соперничать со многими выдающимися гонщиками на самом высоком уровне. Но однажды наступит день, когда я захочу немного больше отдыхать. В конце концов мы живем только один раз.

Когда тебе около 40 лет, тело начинает немного слабеть. Конечно, к тому времени я смог бы выступать в Формуле-1. Но при этом я хочу заниматься другими делами и наслаждаться жизнью. Сейчас мне 27 лет и в какой-то момент нужно будет кончать" – сказал Макс.

Напомним, что ранее Норрис спрогнозировал, мог ли Ферстаппен стать чемпионом с болидом Maclaren.

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Макс Ферстаппен
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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