Ферстаппен – о своей карьере: Я не могу заниматься этим вечно

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, сколько еще хочет заниматься профессиональным спортом.

"Я не могу этим заниматься вечно. Я люблю автоспорт, и мне нравится соперничать со многими выдающимися гонщиками на самом высоком уровне. Но однажды наступит день, когда я захочу немного больше отдыхать. В конце концов мы живем только один раз.

Когда тебе около 40 лет, тело начинает немного слабеть. Конечно, к тому времени я смог бы выступать в Формуле-1. Но при этом я хочу заниматься другими делами и наслаждаться жизнью. Сейчас мне 27 лет и в какой-то момент нужно будет кончать" – сказал Макс.