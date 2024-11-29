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Мерседес прекращает сотрудничество с Шумахером

Автоспорт
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Об этом заявил директор команды

Мерседес прекращает сотрудничество с Шумахером

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Директор "Мерседес" Тото Вольфф заявил, что Мик Шумахер покинет команду по завершению текущего сезона.

"Упорный труд, усердие и решительность Мика в качестве резервного пилота были жизненно важны для команды в течение последних двух лет. Благодаря его работе в команде на симуляторе, тестированию разных автомобилей и работе на трассе мы не могли и желать от него большего. С первого дня он легко влился в команду.

Однако Мик прежде всего гонщик. Как по его выступлениям в Формуле-1, так и по выступлениям в этом году на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), мы увидели, что он пилот невероятно высокого уровня, который заслуживает признания, соревнуясь в лучших чемпионатах. Поскольку он переходит к следующему вызову, я хотел бы лично поблагодарить Мика за его вклад в нашу команду, и мы все желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях" – сказал Вольфф.

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формула-1 Мерседес Мик Шумахер
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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