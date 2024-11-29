Мерседес прекращает сотрудничество с Шумахером

Директор "Мерседес" Тото Вольфф заявил, что Мик Шумахер покинет команду по завершению текущего сезона.

"Упорный труд, усердие и решительность Мика в качестве резервного пилота были жизненно важны для команды в течение последних двух лет. Благодаря его работе в команде на симуляторе, тестированию разных автомобилей и работе на трассе мы не могли и желать от него большего. С первого дня он легко влился в команду.

Однако Мик прежде всего гонщик. Как по его выступлениям в Формуле-1, так и по выступлениям в этом году на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), мы увидели, что он пилот невероятно высокого уровня, который заслуживает признания, соревнуясь в лучших чемпионатах. Поскольку он переходит к следующему вызову, я хотел бы лично поблагодарить Мика за его вклад в нашу команду, и мы все желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях" – сказал Вольфф.