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Ауди продала катарскому инвестфонду долю в команде Формулы-1

Автоспорт

QIA поможет существенными инвестициями в развитии команды, включая инфраструктуру

Ауди продала катарскому инвестфонду долю в команде Формулы-1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкий концерн "Ауди" официально объявил о сделке с инвестиционным фондом Qatar Investment Authority (QIA). Таким образом катарцы приобретают крупную миноритарную долю в команде Формулы-1, которая до 2026 года будет называться "Кик-Заубер".

Уточняется, что QIA в статусе долгосрочного инвестора и партнёра поучаствует существенными инвестициями в развитии команды, включая инфраструктуру.

"Ауди" — это премиум-партнёр с огромным гоночным наследием. Как долгосрочный инвестор "Фольксваген Груп" мы верим в видение "Ауди" и направление, с которым она входит в Формулу-1, а наши инвестиции помогут реализации этой цели. QIA считает, что Формула-1 — это спорт с существенным нераскрытым инвестиционным потенциалом", — отметил генеральный директор QIA Мохаммед Аль-Соваиди.

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