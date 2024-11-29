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"Тренируем нашего нового члена команды". Новак Джокович побывал в боксах команды Феррари

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"Тренируем нашего нового члена команды". Новак Джокович побывал в боксах команды Феррари

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил боксы команды Формулы-1 "Феррари".

"Просто тренируем нашего нового члена команды", — подписала видео пресс-служба "Феррари" в официальном аккаунте команды в соцсетях.

За два этапа до окончания чемпионата мира в гонках Формулы -1 скудерия "Феррари" занимает второе место в Кубке конструкторов.

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