Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Тренируем нашего нового члена команды". Новак Джокович побывал в боксах команды Феррари
Серб переключился на автоспорт
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил боксы команды Формулы-1 "Феррари".
"Просто тренируем нашего нового члена команды", — подписала видео пресс-служба "Феррари" в официальном аккаунте команды в соцсетях.
Just training our newest pit crew member ???? @DjokerNole #QatarGP ???????? #F1 pic.twitter.com/2y1EE4eS0F— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 29, 2024
За два этапа до окончания чемпионата мира в гонках Формулы -1 скудерия "Феррари" занимает второе место в Кубке конструкторов.
Популярное сейчас
- УПЛ. Ворскла - Ингулец 0:3. Дебютная в сезоне победа аутсайдера
- Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от реванша против Дюбуа
- Четвертая ракетка мира отреагировал на проваленный допинг-тест Свентек и обратился к болельщикам
- Расселл: На следующий день после Гран-при Лас-Вегаса видел Ферстаппена в баре в 9 утра
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Забарный назвал имя защитника, игрой которого он вдохновляется