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Ферстаппен не попал в топ-5 в спринт-квалификации ГП Катара Формулы-1
Рядом с Хэмилтоном
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 29 ноября на трассе "Международный автодром Лусаил" прошла спринт-квалификация Гран-при Катара Формулы-2, поул в которой завоевал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис, второй результат продемонстрировал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, а третье место занял напарник Ландо Оскар Пиастри.
Гран-при Катара. Формула-1. Спринт-квалификация:
1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:21.012.
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.063.
3. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.159.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0.269.
5. Шарль Леклер ("Феррари") +0.296.
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.303.
7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0.462.
8. Пьер Гасли ("Альпин") +0.966.
9. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1.076.
10. Лиам Лоусон ("РБ") +1.565.
После второго сегмента вылетели:
11. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1:22.433.
12. Александер Албон ("Уильямс") — 1:22.526.
13. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") — 1:22.538.
14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:22.598.
15. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1:22.738.
После первого сегмента вылетели:
16. Серхио Перес ("Ред Булл") — 1:22.718.
17. Юки Цунода ("РБ") — 1:22.722.
18. Эстебан Окон ("Альпин") — 1:22.906.
19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") — 1:22.948.
20. Франко Колапинто ("Уильямс") — 1:23.423.
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