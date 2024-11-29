Ферстаппен не попал в топ-5 в спринт-квалификации ГП Катара Формулы-1

В пятницу, 29 ноября на трассе "Международный автодром Лусаил" прошла спринт-квалификация Гран-при Катара Формулы-2, поул в которой завоевал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис, второй результат продемонстрировал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, а третье место занял напарник Ландо Оскар Пиастри.

Гран-при Катара. Формула-1. Спринт-квалификация:

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:21.012.

2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.063.

3. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.159.

4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0.269.

5. Шарль Леклер ("Феррари") +0.296.

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.303.

7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0.462.

8. Пьер Гасли ("Альпин") +0.966.

9. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1.076.

10. Лиам Лоусон ("РБ") +1.565.

После второго сегмента вылетели:

11. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1:22.433.

12. Александер Албон ("Уильямс") — 1:22.526.

13. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") — 1:22.538.

14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:22.598.

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1:22.738.

После первого сегмента вылетели:

16. Серхио Перес ("Ред Булл") — 1:22.718.

17. Юки Цунода ("РБ") — 1:22.722.

18. Эстебан Окон ("Альпин") — 1:22.906.

19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") — 1:22.948.

20. Франко Колапинто ("Уильямс") — 1:23.423.