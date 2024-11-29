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Ландо Норрис: Наша цель — дубль, чтобы набрать максимум очков в Кубке конструкторов

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Пилот высказался о победе в спринт-квалификации Гран-при Катара

Ландо Норрис: Наша цель — дубль, чтобы набрать максимум очков в Кубке конструкторов

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский гонщик Формулы-1 из команды "Макларен" Ландо Норрис рассказал о своей победе в спринт-квалификации Гран-при Катара.

"По ощущениям — это самая быстрая трасса в календаре. Всё прошло здорово, особенно на фоне того, как мы выступили в Лас-Вегасе. Я допустил пару помарок во второй попытке, но мы пришли сюда за поулом и добились этого. Ветер сыграл большую роль, но в целом условия были лучше, чем в прошлом году. Проще физически.

Но и соперники стали сильнее — многие атаковали газ в пол в тех поворотах, где я не мог. Было непросто собрать круг вместе, но мы добились прогресса, это окупилось, и я доволен результатом. Завтра, разумеется, я хочу победить. Наша цель — дубль, чтобы набрать максимум очков в Кубке конструкторов. Мы знаем, что "Мерседесы" и "Феррари" будут быстры, так что жду захватывающего спринта", — сказал Норрис после спринт-квалификации.

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