Ландо Норрис: Наша цель — дубль, чтобы набрать максимум очков в Кубке конструкторов

Британский гонщик Формулы-1 из команды "Макларен" Ландо Норрис рассказал о своей победе в спринт-квалификации Гран-при Катара.

"По ощущениям — это самая быстрая трасса в календаре. Всё прошло здорово, особенно на фоне того, как мы выступили в Лас-Вегасе. Я допустил пару помарок во второй попытке, но мы пришли сюда за поулом и добились этого. Ветер сыграл большую роль, но в целом условия были лучше, чем в прошлом году. Проще физически.

Но и соперники стали сильнее — многие атаковали газ в пол в тех поворотах, где я не мог. Было непросто собрать круг вместе, но мы добились прогресса, это окупилось, и я доволен результатом. Завтра, разумеется, я хочу победить. Наша цель — дубль, чтобы набрать максимум очков в Кубке конструкторов. Мы знаем, что "Мерседесы" и "Феррари" будут быстры, так что жду захватывающего спринта", — сказал Норрис после спринт-квалификации.