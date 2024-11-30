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Леклер прокомментировал результаты квалификации к спринту Гран-при Катара

Автоспорт
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Комментарий пилота

Леклер прокомментировал результаты квалификации к спринту Гран-при Катара

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации к спринту Гран-при Катара.

"Я не очень доволен, поскольку мы полностью выложились, но показали только четвертое и пятое время. Не лучший результат, учитывая, насколько этот уикенд важен для нас.

По какой-то причине результаты первой тренировки сильно превзошли наши ожидания, в то время как результат квалификации больше соответствует ожиданиям. В этой сессии мы вернулись в реальность. После тренировки команда рассчитывала выступить лучше, но не получилось.

Если выходить из скорости тренировки, то у нас есть все необходимое, чтобы сразиться за победу в спринте. Но если мы посмотрим на квалификацию, самую репрезентативную сессию, то мы не сможем побороться. Но никогда не знаешь, как все сложится в спринте" – сказал Шарль.

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Шарль Леклер
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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