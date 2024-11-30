Алонсо: Надеюсь, у нас будет шанс побороться за очки в спринте

Пилот Формулы-1 команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации спринта Гран-при Катара.

"Квалификация к спринту в Катаре прошла для нас лучше предыдущих. Мы вполне уверенно вышли из первой части, и мне немного не хватило, чтобы пройти в финал.

Судя по всему, скоростная трасса и такая температура лучше подходят нашей машине. Надеюсь, у нас будет шанс побороться за очки в спринте и воскресной гонке" – сказал Алонсо.