Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Катара

Сегодня, 1 декабря в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоится гонка Гран-при Катара. Старт заезда – в 18:00 по Киеву .

Вашему вниманию стартовый протокол гонки:

Напомним, что в индивидуальном зачете пилотов победу досрочно одержал Макс Ферстаппен, оформивший свое четвертое чемпионство в карьере (2021; 2022; 2023; 2024). В Кубке конструкторов продолжается борьба между коллективами. Самые лучшие шансы у "Макларен", которые на сегодняшний день занимают первую позицию с 623 очками, вторыми идут "Феррари" (593), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (556).