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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Катара
Будет очень горячо
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 1 декабря в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоится гонка Гран-при Катара. Старт заезда – в 18:00 по Киеву.
Вашему вниманию стартовый протокол гонки:
Напомним, что в индивидуальном зачете пилотов победу досрочно одержал Макс Ферстаппен, оформивший свое четвертое чемпионство в карьере (2021; 2022; 2023; 2024). В Кубке конструкторов продолжается борьба между коллективами. Самые лучшие шансы у "Макларен", которые на сегодняшний день занимают первую позицию с 623 очками, вторыми идут "Феррари" (593), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (556).
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