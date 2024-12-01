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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Катара

Автоспорт
Обновлено

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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Катара

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 декабря в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоится гонка Гран-при Катара. Старт заезда – в 18:00 по Киеву.

Вашему вниманию стартовый протокол гонки:

Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Катара - изображение 1

Напомним, что в индивидуальном зачете пилотов победу досрочно одержал Макс Ферстаппен, оформивший свое четвертое чемпионство в карьере (2021; 2022; 2023; 2024). В Кубке конструкторов продолжается борьба между коллективами. Самые лучшие шансы у "Макларен", которые на сегодняшний день занимают первую позицию с 623 очками, вторыми идут "Феррари" (593), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (556).

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формула-1 Гран-при Катара
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