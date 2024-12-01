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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Катара
Результаты гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 1 декабря состоялась гонка в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Катара.
Победу в заезде одержал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик "Феррари" Шарль Леклер (+6,031), а ТОП-3 замкнул гонщик "Макларен" Оскар Пиастри (+6,819).
Результаты гонки Гран-при Катара:
Напомним, что в индивидуальном зачете пилотов победу досрочно одержал Макс Ферстаппен, оформивший свое четвертое чемпионство в карьере (2021; 2022; 2023; 2024). В Кубке конструкторов продолжается борьба между коллективами. Самые лучшие шансы имеет "Макларен", который сегодня занимает первую позицию с 640 очками, вторыми идут "Феррари" (619), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (581).
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