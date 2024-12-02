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Ферстаппен – о победе в Катаре: Мне было очень весело
Для удовольствия
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Ред-Булл" и чемпион сезона 2024 Макс Ферстаппен прокомментировал
"Это были очень хорошие состязания! Хотя, конечно, вчера в квалификации машина работала гораздо лучше. На первом отрезке скорости были очень высокими, нас с Ландо Норрисом все время разделяли примерно 1,8 секунды, и мы постоянно подгоняли друг друга.
Честно говоря, было очень весело! Сцепление на этой трассе отличное, шины не теряли эффективности, и я получил удовольствие, максимально используя возможности резины. Мы проехали довольно продолжительный первый отрезок, но после этого начались эпизоды с выездами автомобиля безопасности, когда нужно было действовать внимательно, но в результате мы очень довольны" – сказал гонщик.
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