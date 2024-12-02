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Ферстаппен – о победе в Катаре: Мне было очень весело

Автоспорт
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Для удовольствия

Ферстаппен – о победе в Катаре: Мне было очень весело

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот "Ред-Булл" и чемпион сезона 2024 Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при Катара.

"Это были очень хорошие состязания! Хотя, конечно, вчера в квалификации машина работала гораздо лучше. На первом отрезке скорости были очень высокими, нас с Ландо Норрисом все время разделяли примерно 1,8 секунды, и мы постоянно подгоняли друг друга.

Честно говоря, было очень весело! Сцепление на этой трассе отличное, шины не теряли эффективности, и я получил удовольствие, максимально используя возможности резины. Мы проехали довольно продолжительный первый отрезок, но после этого начались эпизоды с выездами автомобиля безопасности, когда нужно было действовать внимательно, но в результате мы очень довольны" – сказал гонщик.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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