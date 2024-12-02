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Леклер – об итогах Гран-при Катара: Я счастлив
Комментарий пилота
Фото: Monaco Tribune
Гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал итоги очередного этапа Формулы-1 Гран-при Катара.
"Я счастлив. Если бы перед началом уик-энда кто-то сказал, что я финиширую вторым на этой трассе, я бы с радостью согласился, ведь она не подходит нашей машине.
Мы знали, что для нас этот уикенд наверняка сложится сложнее, чем для соперников с McLaren, но в результате мы даже смогли отыграть у них несколько очков, поэтому борьба будет продолжаться до финиша последней гонки сезона в Абу-Даби на следующей неделе.
Сейчас трудно сказать, насколько мы будем быстры в Абу-Даби – результаты очень плотные, скорости почти равны. Борьба будет напряженной, но увлекательной. Отыграть 21 очко будет непросто, но все возможно – со своей стороны мы выложимся по полной" – сказал Шарль.
Напомним, что ранее Ферстаппен
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