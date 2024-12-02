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Хэмилтон – о Гран-при Катара: Гонка не пошла с самого начала
Откровенный разговор
Фото: F1
Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты гонки очередного этапа Формулы-1 Гран-при Катара.
"Гонка не пошла с самого начала: я допустил фальстарт, причем по собственной вине, из-за чего получил штраф, отбывший во время пит-стопа.
Мы с машиной ладим не так хорошо, как раньше. Но мы с самого начала уикенда были в неблагоприятной ситуации, достаточно сказать, что прижимной силы не хватало, у нас с напарником по-разному были настроены машины, и пилотировать было сложно.
Потом я случайно получил прокол, а после этого допустил превышение скорости на пит-лейн, и тоже по собственной вине. Но у машины проявлялась сильная недостаточная вращательность, потому что угол атаки переднего крыла был недостаточно велик. Я сделал все, что было в моих силах, но похоже, что проблемы наслоились друг на друга" – сказал гонщик.
Напомним, ранее Ферстаппен
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