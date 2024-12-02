В Ред Булл назвали условие, при котором Перес может покинуть команду

Команда "Ред Булл" близка к решению расстаться с Серхио Пересом по окончании сезона-2024 Формулы-1, утверждает PlanetF1. По данным издания, если мексиканец вдруг не покажет выдающийся результат на Гран-при Абу-Даби, то его заменят в главной команде "Ред Булл".

Основным претендентом на место в австрийском коллективе является Лиам Лоусон. Его напарник по "РБ" Юки Цунода также сохраняет некоторые шансы на повышение.

Если Лоусона или Цуноду переведут в основную команду, то освободившуюся вакансию в "РБ" должен занять ещё один воспитанник "Ред Булл", Исак Хаджар