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В Ред Булл назвали условие, при котором Перес может покинуть команду
Пилот на грани
Фото: Getty Images
Команда "Ред Булл" близка к решению расстаться с Серхио Пересом по окончании сезона-2024 Формулы-1, утверждает PlanetF1. По данным издания, если мексиканец вдруг не покажет выдающийся результат на Гран-при Абу-Даби, то его заменят в главной команде "Ред Булл".
Основным претендентом на место в австрийском коллективе является Лиам Лоусон. Его напарник по "РБ" Юки Цунода также сохраняет некоторые шансы на повышение.
Если Лоусона или Цуноду переведут в основную команду, то освободившуюся вакансию в "РБ" должен занять ещё один воспитанник "Ред Булл", Исак Хаджар
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