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В ФИА рассказали, почему оштрафовали Ландо Норриса на Гран-при Катара

Автоспорт

Наказание соответствовало инструкциям

В ФИА рассказали, почему оштрафовали Ландо Норриса на Гран-при Катара

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) прокомментировала 10-секундное наказание, которое получил пилот "Макларена" Ландо Норрис за превышение скорости под жёлтыми флагами на Гран-при Катара.

"Наказание соответствовало инструкциям, которые были разосланы командам 19 февраля 2024 года. Это считается серьёзным нарушением мер безопасности, поэтому подобное нарушение влечёт за собой столь суровое наказание", — приводит заявление ФИА Motorsport.

Напомним, на Гран-при Катара по ходу гонки британец получил штраф стоп-энд-гоу и финишировал на 10-м месте.

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