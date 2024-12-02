В ФИА рассказали, почему оштрафовали Ландо Норриса на Гран-при Катара

Международная автомобильная федерация (ФИА) прокомментировала 10-секундное наказание, которое получил пилот "Макларена" Ландо Норрис за превышение скорости под жёлтыми флагами на Гран-при Катара.

"Наказание соответствовало инструкциям, которые были разосланы командам 19 февраля 2024 года. Это считается серьёзным нарушением мер безопасности, поэтому подобное нарушение влечёт за собой столь суровое наказание", — приводит заявление ФИА Motorsport.

Напомним, на Гран-при Катара по ходу гонки британец получил штраф стоп-энд-гоу и финишировал на 10-м месте.