Льюис Хэмилтон: Не думаю, что в итоге получится закончить на высоте

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мнением о предстоящем уходе из немецкой команды. В следующем сезоне британец будет выступать за "Феррари".

"Не думаю, что в итоге получится закончить на высоте. Важно приложить максимум усилий. Не ожидаю, что предстоящий уикенд пройдёт намного лучше, чем прошлые, но, естественно, я буду стараться. Возможно, я добьюсь лучшего результата, но в любом случае это не имеет большого значения.

Последние гонки никак не повлияли на всё то, что мы сделали вместе. Это были настоящие американские горки эмоций. В моей карьере были как отличные, так и неудачные гонки. Плохих было не так много", — приводит слова Хэмилтона GPblog.