Ферстаппен: Я полностью потерял уважение к Расселу

Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своем отношении к представителю "Мерседес" Джорджу Расселу после гонки Гран-при Катара.

"Я думаю, что испытываю большое уважение ко многим гонщикам, но после вчерашнего я полностью потерял уважение к нему. Это просто смешно, как он пытался получить для меня штраф. И я был очень зол на него из-за этого.

Буду ли я с ним разговаривать? Не сейчас, но знаешь, что? Он всегда очень мил перед камерой, но когда ты сидишь с ним наедине, он просто другой человек. Он может просто пойти... Я не хочу иметь с ним ничего общего" – сказал Макс.