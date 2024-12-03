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Ферстаппен: Я полностью потерял уважение к Расселу

Автоспорт
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Назревает конфликт

Ферстаппен: Я полностью потерял уважение к Расселу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своем отношении к представителю "Мерседес" Джорджу Расселу после гонки Гран-при Катара.

"Я думаю, что испытываю большое уважение ко многим гонщикам, но после вчерашнего я полностью потерял уважение к нему. Это просто смешно, как он пытался получить для меня штраф. И я был очень зол на него из-за этого.

Буду ли я с ним разговаривать? Не сейчас, но знаешь, что? Он всегда очень мил перед камерой, но когда ты сидишь с ним наедине, он просто другой человек. Он может просто пойти... Я не хочу иметь с ним ничего общего" – сказал Макс.

Напомним, ранее Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Катара.

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