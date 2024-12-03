Хэмилтон – о завершении карьеры в Мерседес: Не думаю, что получится закончить на высоте

Пилот Льюис Хэмилтон поделился своим мнением о последней его гонке за команду "Мерседес". Напомним, что со следующего сезона гонщик будет защищать флаги "Феррари".

"Не думаю, что в конце концов получится закончить на высоте. Важно приложить максимум усилий. Не жду, что предстоящий уикенд пройдет гораздо лучше, чем прошлые, но, естественно, я буду стараться. Возможно, я добьюсь лучшего результата, но в любом случае это не имеет большого значения.

Последняя гонка никак не повлияла на то, что мы сделали вместе. Это были подлинные американские горки эмоций. В моей карьере были как замечательные, так и неудачные гонки. Плохих было не так много" – сказал Хэмилтон.