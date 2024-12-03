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Серхио Перес подвел краткие итоги сезона 2024
Надо работать дальше и будет лучше
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Серхио Перес прокомментировал свое выступление в текущем сезоне и подвел итог Гран-при Катара.
"В какой-то момент все складывалось для меня неплохо, я шел на пятом месте, и мы боролись за подиум. Затем, когда я прогревал шины, готовясь к рестарту, у меня произошла серьезная нагрузка, когда я разгонялся на выходе из 12-го поворота. Из-за холодных шин я не смог справиться с машиной, что, по сути, привело к потере вождения.
Очень досадно, что так закончилось. В этом уик-энде у меня были некоторые положительные моменты в плане производительности, и думаю, мы многое поняли о машине и нашли правильное направление.
Сезон сложился для меня не лучшим образом, было много взлетов и падений, и нам нужно кое-что посмотреть. Мы все участвуем в этом вместе, как одна команда, и стараемся вернуть наш сезон в нужное русло, надеюсь, в Абу-Даби сможем это сделать и нам удастся провести отличный уикенд" – сказал Перес.
Напомним, что ранее Ферстаппен
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