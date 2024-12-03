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В Ред Булл объявили о сотрудничестве с известной компанией, занимающейся созданием конструкторов

Автоспорт

Уже названа и предварительная дата презинтации болида

В Ред Булл объявили о сотрудничестве с известной компанией, занимающейся созданием конструкторов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" после Гран-при Катара объявила о новом сотрудничестве с популярной компанией, занимающейся созданием конструкторов, LEGO.

Команда и LEGO представили модель RB20. Точная копия LEGO Technic будет обладать длиной 55 см и выйдет на рынок 1 марта 2025 года, в преддверии нового сезона Формулы-1. В модели болида будет возможность собрать двухступенчатую коробку передач, двигатель V6 с движущимися поршнями и вращающимся агрегатом MGU-H.

"В "Ред Булл" мы всегда стремимся к созданию идеальной конструкции, поэтому было разумно наладить новые отношения с LEGO. Мы прислушивались к нашим поклонникам, и они очень хотели этого партнёрства, поэтому мы рады видеть, что к 2025 году всё наконец-то встанет на свои места.

Для команды это захватывающий прорыв на рынок, который стимулирует творческий подход… в нём будут сочетаться детализированность и веселье, что в точности соответствует принципам "Ред Булл" и идеально подходит для команды", — приводит слова Олли Хьюза, директора по маркетингу "Ред Булл", издание Racingnews365.

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