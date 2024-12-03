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Серхио Перес: Было бы здорово завершить сезон на высокой ноте
Пилот высказался о предстоящем Гран-при Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Ред Булл" Серхио Перес поделился мыслями насчёт своего выступления на Гран-при Катара и ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби.
"Гонка в Катаре была захватывающей. И вновь одержать победу там было здорово. Болид управлялся намного лучше, и это стало результатом отличный работы всей команды. Мы переходим к заключительной гонке сезона. Абу-Даби всегда вызывает приятные воспоминания. Это был долгий сезон, мы готовы немного отдохнуть и провести время дома с семьёй и друзьями. Команда невероятно много работала в этом сезоне, и каждый заслуживает перерыва, чтобы расслабиться после завершения сезона. Было бы здорово завершить сезон на высокой ноте и постараться одержать победу.
Отправляясь в Абу-Даби, для меня важно провести очень сильную заключительную гонку сезона. Я обязан команде и себе показать стабильную, всестороннюю работу на протяжении всех выходных. В последнее время мы видим улучшения от недели к неделе, темп есть, теперь нужно всё собрать воедино. В Катаре всё шло так хорошо, и подиум был в пределах досягаемости. Очень обидно, что мы не смогли превратить это хорошее положение в гонке во что-то большее. Цель в Абу-Даби — компенсировать это разочарование. Это был очень нестабильный сезон для меня. Я отдам всё, чтобы завершить его на высокой ноте", — приводит слова Переса пресс-служба "Ред Булл".
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