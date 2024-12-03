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Ред Булл ведет переговоры с пилотом Кик-Заубера
Неожиданный поворот событий
Руководство команды "Ред Булл" ведёт переговоры с пилотом "Кик-Заубера" китайцем Гуаньюем Чжоу, пишет издание Auto Motor und Sport.
По данным ресурса, причина такого решения австрийского коллектива кроется в желании вслед за "Маклареном" организовать тесты на болидах прошлых лет для обкатки юниоров, в частности Арвина Линблада.
Проблема же заключается в высокой цене двигателей "Хонды". Однако спонсорство Чжоу, заинтересованного в поддержании тестами своей формы, могло бы её решить.
Также сообщается, что "Ред Булл" утратил интерес к Колапинто из-за последних выступлений аргентинца.
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