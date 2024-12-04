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ФИА планирует ужесточить одну из проверок

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Пока официально эти меры ещё не утверждены

ФИА планирует ужесточить одну из проверок

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует ужесточить статические тесты антикрыльев на гибкость. Об этом пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.

Издание отмечает, что параметры ужесточения тестов всё ещё обсуждаются. Новые крылья для машин 2025 года начнут производиться уже в январе, поэтому ФИА должна принять решение как можно скорее.

Ожидается, что больше всех от ужесточения тестов пострадает "Макларен". Под удар также попадут "Мерседес", "Феррари", "Хаас" и "Альпин". А вот "Ред Булл", вероятно, является одним из бенефициаров грядущих изменений.

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