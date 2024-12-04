Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИА планирует ужесточить одну из проверок
Пока официально эти меры ещё не утверждены
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует ужесточить статические тесты антикрыльев на гибкость. Об этом пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.
Издание отмечает, что параметры ужесточения тестов всё ещё обсуждаются. Новые крылья для машин 2025 года начнут производиться уже в январе, поэтому ФИА должна принять решение как можно скорее.
Ожидается, что больше всех от ужесточения тестов пострадает "Макларен". Под удар также попадут "Мерседес", "Феррари", "Хаас" и "Альпин". А вот "Ред Булл", вероятно, является одним из бенефициаров грядущих изменений.
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
- Бывший тренер Черноморца – о матче с Александрией: Рефери строго придерживался правил. А игрокам нужно себя сдерживать
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
- Леклер – об итогах Гран-при Катара: Я счастлив
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- "Не игнорируйте это", - экс-игрок сборной Украины высказался о событиях в Грузии