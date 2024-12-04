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Карлос Сайнс: Я не думаю, что вписываюсь в Ред Булл

Автоспорт

Пилот высказался о возможном переходе

Карлос Сайнс: Я не думаю, что вписываюсь в Ред Булл

Фото: marca.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс рассказал, жалеет ли он о том, что "Ред Булл" не выбрал его в свой состав на следующий год.

"Думаю, многие в паддоке считают, что я слишком долго принимал решение, особенно многие из моих коллег-гонщиков.

Я не думаю, что вписываюсь в "Ред Булл". Они полгода считали меня запасным вариантом, но так и не выбрали. Думаю, это потому, что я просто не вписываюсь в тот тип гонщика, который им сейчас нужен — и меня это полностью устраивает. Я не считаю, что упустил возможность и должен был ждать до декабря. Так рынок Формулы-1 не работает. Если бы я это сделал, то, возможно, остался бы без контракта в Формуле-1 на 2025 год, если бы заставил "Альпин", "Уильямс" или "Ауди" ждать до сих пор.

У меня тоже есть своё эго, и я собираюсь идти дальше с теми, кто ценит меня. Даже не могу вам выразить, насколько я чувствовал себя нужным "Уильямсу" и как сильно меня уговаривали присоединиться к ним", — сказал Сайнс в подкасте Beyond the Grid.

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