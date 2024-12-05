Норрис рассказал о своих планах на Гран-при Абу-Даби

Пилот "Макларен" Лэндо Норрис рассказал о своих планах на очередной этап Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.

"В Абу-Даби я поеду так же, как всегда. В Катаре команда предоставила мне самую лучшую машину, и я очень благодарен им за это. Я хорошо стартовал, опередил Джорджа Расселла и думал, что он станет нашим главным соперником. Но в этом случае им стал Макс Ферстаппен. Он проделал невероятную работу.

Каждые выходные мы выходим на трассу с желанием победить, стать лучшими, быть самыми быстрыми, и мне просто нужно не быть идиотом и не делать то, что я сделал.

Абу-Даби не так хорошо подходит нам, как Катар, так что это был огромный упущенный случай, и я разочаровал всю команду, и единственное, что меня волнует – это моя команда" – сказал Норрис.