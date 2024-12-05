  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Норрис рассказал о своих планах на Гран-при Абу-Даби
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норрис рассказал о своих планах на Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
Обновлено

Серьезный настрой

Норрис рассказал о своих планах на Гран-при Абу-Даби

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот "Макларен" Лэндо Норрис рассказал о своих планах на очередной этап Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.

"В Абу-Даби я поеду так же, как всегда. В Катаре команда предоставила мне самую лучшую машину, и я очень благодарен им за это. Я хорошо стартовал, опередил Джорджа Расселла и думал, что он станет нашим главным соперником. Но в этом случае им стал Макс Ферстаппен. Он проделал невероятную работу.

Каждые выходные мы выходим на трассу с желанием победить, стать лучшими, быть самыми быстрыми, и мне просто нужно не быть идиотом и не делать то, что я сделал.

Абу-Даби не так хорошо подходит нам, как Катар, так что это был огромный упущенный случай, и я разочаровал всю команду, и единственное, что меня волнует – это моя команда" – сказал Норрис.

Напомним, что ранее в "Ред Булл" объявили о сотрудничестве с известной компанией, занимающейся созданием конструкторов.

По теме
yellow-arrow
Карлос Сайнс: Я не думаю, что вписываюсь в Ред Булл
yellow-arrow
ФИА планирует ужесточить одну из проверок
yellow-arrow
Ред Булл ведет переговоры с пилотом Кик-Заубера
формула-1 Ландо Норрис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости