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Норрис рассказал о своих планах на Гран-при Абу-Даби
Серьезный настрой
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Макларен" Лэндо Норрис рассказал о своих планах на очередной этап Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.
"В Абу-Даби я поеду так же, как всегда. В Катаре команда предоставила мне самую лучшую машину, и я очень благодарен им за это. Я хорошо стартовал, опередил Джорджа Расселла и думал, что он станет нашим главным соперником. Но в этом случае им стал Макс Ферстаппен. Он проделал невероятную работу.
Каждые выходные мы выходим на трассу с желанием победить, стать лучшими, быть самыми быстрыми, и мне просто нужно не быть идиотом и не делать то, что я сделал.
Абу-Даби не так хорошо подходит нам, как Катар, так что это был огромный упущенный случай, и я разочаровал всю команду, и единственное, что меня волнует – это моя команда" – сказал Норрис.
Напомним, что ранее в "Ред Булл" объявили о
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