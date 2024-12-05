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Ещё один руководитель ушёл из ФИА
Организация проводит кадровую перестановку
фото - F1
Директор по дорожным гонкам Международной автомобильной федерации (ФИА) Эндрю Уитли покинул свой пост в федерации. Об этом пишет Motorsport.
Внезапный уход Уитли стал очередным эпизодом в череде кадровых перестановок и потрясений в ФИА за последние недели. Подробности его ухода пока не разглашаются.
За последний год ФИА покинули гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих, гоночный директор Формулы-2 Джанет Тан, гоночный стюард Тим Майер, директор по коммуникациям Люк Скиппер, генеральный секретарь по мобильности Якоб Бангсгаард, спортивный директор Стив Нильсен, технический директор "формульных" серий Тим Госс, глава комиссии по делам женщин в автоспорте Дебора Майер, генеральный директор Натали Робин.
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