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Хэмилтон: Вот и настало время провести мою последнюю гонку в составе Мерседеса

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Хэмилтон: Вот и настало время провести мою последнюю гонку в составе Мерседеса

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал в соцсетях прощальное сообщение "Мерседесу" перед Гран-при Абу-Даби, который станет для него последним в составе немецкой команды.

"Вот и настало время провести мою последнюю гонку в составе "Мерседеса".

То, что мы построили вместе за эти годы, войдёт в историю. Люди сомневались, что я сделаю этот шаг в 2013 году, и вот мы здесь. Рекорды, которые мы побили, чемпионаты, которые мы выиграли, всё это говорит само за себя.

Это не последний раз, когда я благодарю "Мерседес", но меня действительно будоражит то, что я отправляюсь на свою последнюю гонку с этой командой.

Это конец эпохи в моей жизни, в моей карьере, для команды и в истории Формулы-1. Я горжусь тем, что мы создали, горжусь каждым человеком, который был частью этого вместе со мной.

Спасибо. Это было по-настоящему, теперь давайте сделаем это ещё раз", — написал Хэмилтон в своём сообщении.

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